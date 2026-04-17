В Красноярском крае установили личность погибшего ветерана ВОВ и нашли его родственников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники ЗАГС и архива Уярского района помогли установить судьбу бойца Великой Отечественной войны и найти его родственников.
Останки двух красноармейцев обнаружили весной 2025 года поисковые отряды «Севастополь» и «Бельбек» в районе Мекензиевых гор в Севастополе. У одного из них сохранилась медаль «За отвагу», по номеру которой удалось установить личность. Им оказался уроженец станции Балай Уярского района Владимир Семенов.
С просьбой помочь в поиске родных бойца к властям района обратились представители поискового движения. После этого началась архивная работа с документами ЗАГС, краеведческими материалами и воспоминаниями местных жителей.
Удалось установить, что Владимир Семенов служил в 79-й морской стрелковой бригаде и погиб в звании сержанта в 1941 году при обороне Севастополя.
В результате специалисты восстановили биографию бойца и нашли его родственников. Им передали личные вещи и медаль «За отвагу».