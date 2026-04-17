В Красноярском крае установили личность погибшего ветерана ВОВ и нашли его родственников

Останки двух красноармейцев обнаружили весной 2025 года поисковые отряды «Севастополь» и «Бельбек» в районе Мекензиевых гор в Севастополе. У одного из них сохранилась медаль «За отвагу», по номеру которой удалось установить личность. Им оказался уроженец станции Балай Уярского района Владимир Семенов.