Трамп заявил, что власти Ирана согласились передать «ядерную пыль»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 16 апреля, заявил, что Иран согласился передать «ядерную пыль», которая осталась после американских авиаударов по ключевым иранским ядерным объектам летом прошлого года.

— У Ирана нет ядерного оружия, и они на это согласились. Иранские власти согласились вернуть нам ядерную пыль, находящуюся глубоко под землей после атаки, которую мы совершили с помощью бомбардировщиков B-2, — передает его слова издание The Washington Post.

Тегеран пока не подтвердил, что пошел на уступки во время встреч с американскими и пакистанскими переговорщиками. Предыдущие заявления Штатов о ядерных обязательствах Ирана оказывались неточными или не подтверждались, отмечается в статье.

«Ядерная пыль» — так Трамп описал высокообогащенный уран, который, по данным МАГАТЭ, захоронен глубоко под землей после июньских ударов Соединенных Штатов по трем ключевым ядерным объектам в Иране. Его наличие стало ключевым моментом напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Штаты считают обогащенный уран угрозой, потому что он может быть использован для создания ядерного оружия.

Соединенные Штаты отказались от предложения России принять обогащенный уран из Ирана. С таким заявлением 15 апреля выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше