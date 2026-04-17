Жителям Хабаровского края предлагают шоу под дождём даже при ясной погоде

Четыре года исполнилось проекту, который предлагает в выходные спортивный и интересный отдых в крае. В апреле 2022 года совместно с туроператорами министерство туризма края запустило программу популяризации путешествий внутри родного региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— За это время состоялись тысячи экскурсий и поездок, были разработаны туры «Лыжная стрела» и «Комсомольский экспресс», организованы бесплатные путешествия школьников, а также детей из семей героев и участников СВО, прошли съемки в рамках конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», — сообщила заместитель председателя правительства по экономическим вопросам Хабаровского края Мария Авилова.
Реализация проекта продолжается, а его географические границы постоянно расширяются. Мария Авилова предлагает в ближайшие же выходные порадовать себя новыми яркими впечатлениями.
Уже сегодня вечером в Комсомольске-на-Амуре горожан ждет шоу под дождем Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Даже если небо над городом останется ясным в финале танцоры исполнят свой спектакль по струями воды.
А уже в воскресенье, 19 апреля любителям путешествий предлагается прогуляться по тропе среди елей хребта Мяо-Чан. Еще одно приключение — поход в субботу, 18 апреля на гору Пилахта. Подъем на уровень 1001 метр, чистый горный воздух и незабываемые виды дальневосточной природы.
А в селе Верхняя Эконь готовы всех, кто приедет к ним 8 апреля угостить настоящей нанайской лепешкой, но прежде провести обряд очищения. А еще местные мастерицы дадут мастер-класс по изготовлению сувениров из рыбьей кожи.
Так что выходные обещают быть насыщенными. Выбирайте, что вам по вкусу! Любите свой край!