Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, экскурсии и многое другое

IrkutskMedia, 17 апреля. Концерты, экскурсии и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
День архитектурного наследия (6+)
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры подготовило для иркутян маршрут по старым воротам города. От Крестовоздвиженской церкви горожане по разным локациям доберутся до Дома архитектора, где получат подарки. Это не просто экскурсия — это живой перформанс, где можно погрузитьмя в историю, культуру и традиции Иркутска.
Мероприятие начнется 18 апреля в 13.00 у Крестовоздвиженской церкви.
Акция «Библионочь» (12+)
Гостей ждёт интеллектуальная игра «Этномарафон» о народах России, их истории и культуре, а также квест-комната «Открывая традиции», где с фонариком предстоит искать в старинных книгах интересные факты о русском фольклоре.
Волонтёры проведут гостей через народные игры и хороводы в атмосфере праздника «Красная горка».
Любители творчества смогут попробовать узловое плетение или создать открытку в технике линогравюры под руководством мастеров.
Программу украсят выступления иностранных студентов Иркутского медицинского университета, а завершит вечер фолк-проект «Сны Сирин» с народными колыбельными и авторскими композициями на гуслях и глюкофоне.
Также будут работать игротека и фотозона.
Мероприятие пройдет 18 апреля в 17.00 в Иркутской областной юношеской библиотеке им. И. П. Уткина.
Концерт «Третий Байкальский Пасхальный фестиваль. “Светлый праздник”» (6+)
Прозвучат произведения двух великих русских композиторов — Николая Римского-Корсакова и Петра Чайковского. Перед зрителями выступят народная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова (меццо-сопрано), солист Хабаровского музыкального театра, стажер Московского музыкального театра «Геликон-опера» Даниил Санитар (баритон), театр хоровой музыки Иркутской областной филармонии (художественный руководитель и дирижер Ирина Михед), губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер Илья Дербилов.
Мероприятие пройдет 18 апреля в 18.00 в Иркутской областной филармонии.
Международная выставка кошек «30 лет. Сокровища Камеи»! (0+)
Посетители смогут увидеть пушистиков нескольких пород. Ожидаются участники из Читы, Улан-удэ, Ангарска, Иркутска, Братска, Новосибирска, Омска. Кроме того, в программе — мастер-классы и консультации от специалистов.
Мероприятие пройдет 19 апреля с 11.00 до 17.00 в Сибэкспоцентре.
Сказки с оркестром и песочной анимацией. «Спящая красавица» (6+)
Гостям представят литературно-музыкальную постановку по мотивам сказок Шарля Перро с фрагментами из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского. На сцене выступит Губернаторский симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер — Илья Дербилов.
Мероприятие пройдет 19 апреля в 15.00 в Иркутской областной филармонии.
Концерт «Орган и балалайка? Да!» (6+)
На одной сцене встретятся два совершенно разных инструмента. Величественный, соборный звук органа и задорный, щемяще-русский тембр балалайки — этот союз мог бы показаться невозможным, но именно в нем рождается новая музыкальная реальность. В исполнении музыкантов прозвучат сочинения Дакена, Диенса, Монти, а также оригинальные обработки русских народных песен.
Мероприятие пройдет 19 апреля в 17.00 в Органном зале Иркутской областной филармонии.
Кстати, уходящая неделя запомнилась рядом позитивных новостей. Так, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в своём телеграм-канале (18+) о выдающихся достижениях спортсменок из Приангарья. Девушки завоевали медали на соревнованиях высокого уровня.
Кроме того, в текущем году в Иркутске благоустроят территорию у культурного центра Александра Вампилова на улице Богдана Хмельницкого, 3. Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На участке выровняют рельеф, выложат плиткой площадь и дорожки, установят освещение и урны. Посадят ели, клёны, сосны, спиреи и жасмины. Устроят подпорные стены с деревянным настилом и необычный бетонный стол со стульями — за ним можно будет читать, играть в настольные игры или работать.
Также МТС подвела итоги предварительного онлайн-отбора (18+) в ГИТИС среди абитуриентов Иркутской области. Мероприятие проходило на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта «Поколение М» (18+). По результатам испытаний на следующий очный этап прошли четверо иркутян — Мария Ларионова, Алиса Захарова, Тимофей Чемусов, и Денис Сергеенков.