Ромашина надеется, что гимн РФ будет часто играть в честь побед спортсменов

«Я встретила эту новость со всем позитивом, — сказала Ромашина. — У меня прошла слеза радости, что наконец все вернулось на свои места. От всей души поблагодарила Дмитрия Аркадьевича [Мазепина] (президента Федерации водных видов спорта России — прим. ТАСС) за возможность выступать с флагом и гимном. Хочется показать как можно лучший результат, и я надеюсь, что гимн часто будет играть в честь побед наших спортсменов».