Ромашина надеется, что гимн РФ будет часто играть в честь побед спортсменов

13 апреля Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина надеется, что гимн РФ будет часто играть в честь спортсменов на международных соревнованиях. Об этом она рассказала ТАСС.

13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

«Я встретила эту новость со всем позитивом, — сказала Ромашина. — У меня прошла слеза радости, что наконец все вернулось на свои места. От всей души поблагодарила Дмитрия Аркадьевича [Мазепина] (президента Федерации водных видов спорта России — прим. ТАСС) за возможность выступать с флагом и гимном. Хочется показать как можно лучший результат, и я надеюсь, что гимн часто будет играть в честь побед наших спортсменов».

«В команде все обрадовались. В чате присылали эмодзи в виде флага. Хорошо, что все снова стало так, как и должно быть», — добавила собеседница агентства.