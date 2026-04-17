Работа аэропортов в Херпучи и Нелькане приостановлена из-за состояния ВПП.

Несмотря на метеоусловия и технический регламент, рейсы в Охотск (№ 401), Чумикан (№ 407) и Аян (№ 403) готовятся к отправлению в ближайшее время. Рейсы в Богородское назначены на 13:00 и 18:30. Пассажирам рекомендуется уточнять статус вылета в справочных службах перевозчика. Источником актуальных данных по расписанию выступил официальный канал АО «Хабаровские авиалинии».