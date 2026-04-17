Регионы России отменяют парады Победы и салюты 9 Мая

Напомним, что решение о местных парадах традиционно отдается на усмотрение губернаторов и под их ответственность. В Волгограде, по данным ИА «Высота 102», на утро 17 апреля действующей остается информация о проведении парада, артиллерийского салюта и фейерверка 9 мая. Власти Волгоградской области не объявляли об отмене этих мероприятий. В случае, если решения отказаться от парада не примут, его проведут в этом году на Центральной набережной Волгограда.