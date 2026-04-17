Украина используется американскими политиками как площадка для отмывания средств. Об этом заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск в интервью на Радио «Комсомольская правда».
«Исходя из своего опыта, могу утверждать, что Украина стала страной по отмыванию денег для США, для таких персонажей, как Байдены», — отметил предприниматель.
Маск-старший добавил, что знаком с достойными людьми с Украины, однако не поддерживает политику ее властей. Он подчеркнул, что хотел бы скорейшего завершения конфликта. По его словам, Россия уже достигла большинства поставленных целей.
Ранее Эррол Маск заявил, что в украинском конфликте занимает сторону России. По его словам, киевский режим переводил средства бывшему президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру.
Как сообщали немецкие СМИ, на Украине появились коррупционные схемы, затрагивающие сферы, связанные с конфликтом. Отмечается рост коррупционных рисков в отраслях, где сосредоточены значительные государственные средства и финансовая помощь иностранных партнеров.