Молодежь против мошенников: в Хабаровске наградили победителей конкурса студенческих работ

В Хабаровском крае завершился конкурс студенческих работ, посвященный вопросам кибербезопасности и финансовой киберграмотности. Ребята не просто изучили проблему, а предложили понятные и практичные решения, которые могут помочь людям защитить себя и своих близких от мошенников. Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 16 апреля в Отделении Банка России в Хабаровске, сообщает пресс-служба госведомства.
«Показательно, что в этом году многие работы были посвящены борьбе с дропперством. Сегодня мошенники активно вовлекают молодых людей в свои схемы в роли посредников. Ребята сознательно или по незнанию передают злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам, через которые выводятся похищенные деньги. Неудивительно, что эта тема получила отражение в студенческих работах. Для кого-то это истории их ровесников», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
В этом году мероприятие объединило студентов и курсантов высших учебных заведений, а также учащихся техникумов и колледжей со всего региона. Всего участие приняли 120 ребят из 11 учебных заведений. На конкурс было представлено 103 работы, среди которых 28 научно-практических исследований и 75 творческих проектов.
В номинации «Лучшая научно-практическая работа» победителями стали Антон Глазков (Дальневосточный государственный университет путей сообщения) за исследование автоматизированного выявления финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в социальных сетях и Дмитрий Зоров (Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания) за работу об использовании ИИ-инструментов в мошеннических схемах.
В номинации «Лучший проект — просветительский контент» отмечены Алевтина Маслова (Дальневосточный государственный университет путей сообщения) за разработку обучающих карточек в формате интерактивного квиза и Алина Тукбаева (Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания) за разработку буклета с детальным разбором психологии мошеннических манипуляций.
В номинации «Лучший проект — видеоролик» среди вузов победил творческий коллектив Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И. Ф. Шилова (Валерия Левчук, Андрей Монастырный, Дмитрий Лапшин) за сюжет «Дропперство. Стоило ли?». Среди ссузов победу одержала команда Хабаровского автомеханического колледжа (Роман Пилюгин, Татьяна Темникова, Вероника Трухина) за анимационный ролик «Социальная инженерия в действии: кража учетных и платежных данных».
Отдельные награды вне основного конкурса получили участники, чьи работы были отмечены за оригинальность, глубину проработки и социальную значимость.
Конкурс организован Отделением Банка России по Хабаровскому краю при поддержке Правительства Хабаровского края, УМВД России по Хабаровскому краю и Ассоциации развития финансовой грамотности.