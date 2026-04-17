В нижегородских домовых чатах в MAX запустили чат-бот «Госуслуги Дом»

Новый функционал призван повысить прозрачность работы ЖКХ и автоматизировать контроль за сроками выполнения заявок. Данные из чат-бота напрямую поступают в государственную информационную систему ГИС ЖКХ, что гарантирует их учет при начислении платежей. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, это позволит отойти от ручного администрирования переписок и выстроить единый подход к обработке обращений граждан.