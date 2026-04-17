В нижегородских домовых чатах в MAX запустили чат-бот «Госуслуги Дом»

Нижегородцы смогут передавать показания счетчиков и подавать жалобы в управляющие компании, не выходя из мессенджера.

В мессенджере MAX запущен официальный чат-бот «Госуслуги Дом», интегрированный в домовые чаты. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ России. Сервис позволяет жителям многоквартирных домов передавать показания приборов учета и направлять официальные обращения в управляющие организации через мини-приложение с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуг.

Новый функционал призван повысить прозрачность работы ЖКХ и автоматизировать контроль за сроками выполнения заявок. Данные из чат-бота напрямую поступают в государственную информационную систему ГИС ЖКХ, что гарантирует их учет при начислении платежей. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, это позволит отойти от ручного администрирования переписок и выстроить единый подход к обработке обращений граждан.

На данный момент в Нижегородской области создано 14,5 тысячи домовых чатов в MAX, в которых состоят около 600 тысяч жителей. Для использования новых функций пользователям необходимо открыть свой домовой чат и перейти в чат-бот, отмеченный специальным значком в интерфейсе мессенджера.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут подтверждать льготы через MAX.