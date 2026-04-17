Раскрыт гонорар Милоша Биковича: сколько актер получает за съемочный день

Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день может достигать 2 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к кинопроизводству.
Стандартная смена на съемочной площадке длится около 12 часов. По данным источника, представители Биковича отдельно оговаривают оплату налоговых обязательств. Заказчик должен дополнительно компенсировать 13% сверх гонорара.
Инсайдер агентства утверждает, что из-за плотного графика новые проекты с участием Биковича могут начинаться не ранее чем через полгода после подачи заявки. При этом приоритет отдается крупным фильмам и масштабным сериалам с сильной творческой командой.
Ранее KP.RU сообщал о росте гонораров и у других актеров. Так Никита Кологривый стал более востребован у режиссеров и продюсеров. Стоимость его съемочного дня выросла и сейчас начинается примерно от 250−300 тысяч рублей, в зависимости от проекта и условий.