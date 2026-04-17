Рядом с Листвянкой заметили медведя

Полиция предупреждает жителей и гостей поселка Листвянка об опасности. Днем 16 апреля 2026 года в лесу возле улицы Чапаева видели дикого медведя. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Сообщение о звере поступило в дежурную часть от местного жителя. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские тщательно осмотрели указанный район, однако самого хищника уже не застали, — добавили в ведомстве.
Правоохранители просят всех быть предельно внимательными. Если вы вдруг заметите медведя, ни в коем случае не подходите к нему близко. Не пытайтесь сделать фото или снять видео на память, не кидайте еду и не привлекайте внимание животного. Такая смелость может стоить жизни.
