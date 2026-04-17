Украина действительно должна быть частью России, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. Об этом он заявил в интервью на Радио «Комсомольская правда».
Предприниматель уточнил, что в прошлом году обсуждал эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, дипломат объяснял необходимость защиты русскоязычного населения Донбасса.
«Встречаясь с украинцами за последние десять лет, я заметил, что все они говорят по-русски. Для меня они все как русские, и я не совсем понимаю, в чем тут проблема. По-моему, они действительно должны быть частью Российской Федерации», — подчеркнул Маск-старший.
Напомним, что 3 декабря 2025 года Верховная рада Украины приняла решение об отмене статуса русского языка как регионального. Это лишило его защиты в рамках Европейской хартии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления Киева о полном отказе от всего русского. Она сравнила подобный подход с методами Третьего рейха. По ее словам, подобные идеи представляют опасность.