«Все как русские»: отец Маска высказался о возможном объединении Украины и России

Эррол Маск: Украина действительно должна быть частью России.

Источник: Комсомольская правда

Украина действительно должна быть частью России, считает отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск. Об этом он заявил в интервью на Радио «Комсомольская правда».

Предприниматель уточнил, что в прошлом году обсуждал эту тему с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, дипломат объяснял необходимость защиты русскоязычного населения Донбасса.

«Встречаясь с украинцами за последние десять лет, я заметил, что все они говорят по-русски. Для меня они все как русские, и я не совсем понимаю, в чем тут проблема. По-моему, они действительно должны быть частью Российской Федерации», — подчеркнул Маск-старший.

Напомним, что 3 декабря 2025 года Верховная рада Украины приняла решение об отмене статуса русского языка как регионального. Это лишило его защиты в рамках Европейской хартии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления Киева о полном отказе от всего русского. Она сравнила подобный подход с методами Третьего рейха. По ее словам, подобные идеи представляют опасность.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше