В хакасской Абазе число подтопленных участков сократилось до семи

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число подтопленных участков в городе Абаза на юге Хакасии сократилось за сутки с 12 до 7 участков. Об этом сообщил замглавы республики Дмитрий Бученик.
11 апреля городские власти сообщали об эвакуации дачных обществ «Лесник» и «Черемушки». На реке Абакан образовался ледяной затор, было подтоплено почти 250 участков. В течение недели число подтопленных участков сокращается.
«В двух дачных обществах — “Лесник” и “Черемушки” — остаются затоплены семь дачных участков (пять дачных участков за сутки освободились от воды)», — написал Бученик в Мах.
По его словам, уровень воды в районе города составляет 133 см при критическом в 490 см. В свою очередь мэр Абазы Валентина Филимонова сообщила в соцсетях, что подъем уровня воды не прогнозируется.
Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем проживают более 15 тыс. человек.