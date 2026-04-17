Россиянам рассказали, как узнать, был ли их родственник жертвой геноцида

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Чтобы узнать, был ли кто-то из родственников жертвой геноцида, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, необходимо знать личные данные человека, а также точную дату и место рождения. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Приморского регионального отделения Российского военно-исторического общества Алексей Милежик.
«Минимальные данные, необходимые для поиска информации о том, был ли человек жертвой геноцида: имя, фамилия, отчество, дата рождения (особое значение имеет год рождения), а также место, где человек родился. Для поиска есть специальные сайты, которые появились к 80-летию Великой Победы, но самое простое — это обратиться в архив по месту жительства человека, которого вы ищите. Порой бывает так, что местные архивы гораздо богаче на информацию, чем центральные», — сказал Милежик.
Он добавил, что увековечить память родственника, ставшего жертвой геноцида, можно на Портале геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
День памяти жертв геноцида советского народа.
19 апреля 1943 года был издан указ № 39 — первый правовой акт, который официально зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях, а также определил правовые основы для привлечения преступников к ответственности.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в РФ новой памятной даты 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
По словам Милежика, эта памятная дата помогает консолидировать усилия ученых, сотрудников архивов, членов общественных организаций и военно-исторических обществ в поиске информации о жертвах геноцида и фиксации этих событий.