Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год ростовчане воспользовались услугами МФЦ более пяти миллионов раз

Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области услугами МФЦ составляет 97%

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области МФЦ регистрируют более пяти миллионов обращений в год. Об этом рассказали в правительстве региона.

Итоги работы многофункциональных центров подвели 16 апреля. В прошлом году специалисты запустили комплексную поддержку участников спецоперации и их семей. По принципу «одного окна» за помощью обратились свыше восьми с половиной тысяч человек. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг достигает 97 процентов.

Также Ростовская область первой в стране начала оформлять недвижимость, расположенную на территории новых регионов. Эту услугу оказали 145 тысяч раз. Кроме того, центры внедрили консультации через мессенджер и запустили проект по защите граждан от телефонных мошенников.

Качество работы специалистов высоко оценили на федеральном уровне. Четвертый год подряд сеть многофункциональных центров региона признают одной из лучших в России.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.