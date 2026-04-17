В Хабаровском крае у 88-летней женщины из-под подушки исчезли 200 тысяч

Полиция задержала подозреваемую в краже у пожилой жительницы поселка ЦЭС.

В Хабаровском крае полицейские раскрыли кражу денежных средств у 88-летней жительницы Верхнебуреинского района. — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Как рассказали в полиции, в ОМВД по району обратилась жительница посёлка ЦЭС, заявив о пропаже более 200 тысяч рублей из собственной квартиры. Пенсионерка сообщила, что хранила сбережения дома, в том числе под подушкой.

Накануне пропажи к ней приходила 43-летняя знакомая и соседка, которая просила одолжить деньги. Хозяйка квартиры отказала, после чего женщина ушла.

Спустя некоторое время пенсионерка обнаружила, что деньги исчезли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую.

По версии следствия, женщина дождалась момента, когда хозяйка отвлеклась и вышла из комнаты, после чего похитила кошелёк с деньгами, спрятанный под подушкой. Позже похищенные средства она потратила на алкоголь и продукты.

Часть ущерба уже возмещена. В счёт компенсации изъят смартфон подозреваемой стоимостью около 15 тысяч рублей. Также продолжаются меры по возмещению похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.