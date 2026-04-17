В Северном Крыму вода временно станет непригодной для питья

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В части Джанкойского района в понедельник вода временно будет непригодной для питья из-за дезинфекции скважин. Об этом информирует пресс-служба компании «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«20 апреля с 10.00 ориентировочно до 16.00 будет выполняться дезинфекция скважины и сетей водоснабжения в селах Кремневка и Известковое», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что в указанный промежуток времени вода будет непригодна к употреблению. Жителям указанных населенных пунктов рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.

В Алуште и 19 пригородных селах будут вводить временные ограничения водоснабжения из-за плановых работ по очистке водопровода с 22 по 24 апреля, сообщили ранее на предприятии «Вода Крыма».

