В Северном Крыму вода временно станет непригодной для питья

«20 апреля с 10.00 ориентировочно до 16.00 будет выполняться дезинфекция скважины и сетей водоснабжения в селах Кремневка и Известковое», — сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что в указанный промежуток времени вода будет непригодна к употреблению. Жителям указанных населенных пунктов рекомендуют иметь запас воды на время проведения работ.
В Алуште и 19 пригородных селах будут вводить временные ограничения водоснабжения из-за плановых работ по очистке водопровода с 22 по 24 апреля, сообщили ранее на предприятии «Вода Крыма».
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше