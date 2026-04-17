Эррол Маск рассказал об идее переселения фермеров из ЮАР в Россию

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск рассказал об идее переселения белых фермеров из ЮАР в некоторые регионы России. Своим мнением он поделился в интервью на Радио «Комсомольская правда».
«Мне звонили из правительства Татарстана и спрашивали, что я думаю об идее предложить южноафриканским фермерам голландского происхождения земли там. Я сказал, что идея хорошая. И мы это обсуждаем», — отметил предприниматель.
Маск добавил, что обсуждал подобные предложения и с представителями Владимирской области. Он считает, что процесс мог бы начаться с нескольких семей с последующим расширением. По его словам, фермеры из ЮАР обладают большим опытом ведения сельского хозяйства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что аграрный сектор страны начал полностью обеспечивать внутренние потребности в продовольствии. Глава государства отметил, что отрасль обратилась с просьбой не допускать возврата западной сельхозпродукции на российский рынок.