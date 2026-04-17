Вынесен приговор женщине, бравшей взятки за места в госпитале Ростова

Сальский районный суд признал местную жительницу виновной в 19 эпизодах посредничества во взяточничестве, 29 случаях мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам и одном эпизоде хищения обманом в крупном размере (ч. 1 ст. 291.1, ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Как установило следствие, женщина действовала по двум схемам. В одних случаях она выступала перекупщиком, передавая деньги от военнослужащих должностным лицам госпиталя за организацию лечения. В других — убеждала военных, что решает вопрос госпитализации за вознаграждение, которое якобы уходит сотрудникам медучреждения. Потерпевшие считали, что имеют дело с уполномоченным лицом, и отдавали деньги за содействие. Однако после получения средств обвиняемая не передавала взятки врачам, а тратила деньги на себя.
Фигурантка полностью признала вину, но от дачи показаний отказалась. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет колонии общего режима и штрафа в размере 400 тысяч рублей.