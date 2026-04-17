Вынесен приговор женщине, бравшей взятки за места в госпитале Ростова

Как установило следствие, женщина действовала по двум схемам. В одних случаях она выступала перекупщиком, передавая деньги от военнослужащих должностным лицам госпиталя за организацию лечения. В других — убеждала военных, что решает вопрос госпитализации за вознаграждение, которое якобы уходит сотрудникам медучреждения. Потерпевшие считали, что имеют дело с уполномоченным лицом, и отдавали деньги за содействие. Однако после получения средств обвиняемая не передавала взятки врачам, а тратила деньги на себя.