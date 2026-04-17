Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин принял участие в пленарной сессии в рамках интерактивного форума «ТОСы нового поколения»

Мероприятие прошло на площадке филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Источник: НИА Ростов

Участники сессии выступили с докладами, посвященными правовому регулированию ТОСов, участию ТОСов в социально экономическом развитии территорий и практике вовлечения молодежи. Главными слушателями стали студенты донской столицы.

Территориальные общественные самоуправления играют в жизни города огромную роль. Они оперативно решают множество актуальных для горожан вопросов.

— И очень важно, чтобы наша молодежь знала, что такое ТОСы, чем они занимаются и какие цели преследуют. Сопричастность молодых жителей нашего города к таким инициативным группам может быть очень полезной для них. Участие в ТОСе — отличная школа неравнодушного и деятельного человека и гражданина, — отметил глава города Александр Скрябин. — Лично я часто встречаюсь с участниками ТОСов и планирую усиливать это взаимодействие. Уверен, что наши студенты тоже включатся в работу, чтобы совместными усилиями мы делали жизнь в Ростове еще более комфортной и привлекательной. Пусть участие в форуме подарит всем новый интересный опыт и станет импульсом к дальнейшему сотрудничеству. Желаю всем креативных идей и их реализации!

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.