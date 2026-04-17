Эррол Маск: Россия хороша трудовой этикой и людьми с высоким IQ

Отец богатейшего человека Илона Маска и предприниматель Эррол Маск назвал преимущества России. Он подчеркнул, что страна хороша трудовой этикой и жителями с высоким IQ. Так Эррол Маск сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).
Бизнесмен рассказал о планах на будущее. В РФ планируют открыть Институт Маска. Предприниматель поделился идеями на этот счет.
«Нам надо изучать гравитацию, термоядерную энергию и взаимосвязь пространства и времени. Меня просили рассказать об этом побольше, так возникла идея открыть аналитический центр. Россия хороша тем, что здесь очень сильная трудовая этика и много людей с очень высоким IQ», — рассказал Эррол Маск.
Он также допустил существование инопланетной жизни. Бизнесмен считает, что это доказывает большое количество звезд во Вселенной.