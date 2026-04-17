Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристы Миронова и Устенко поделились ожиданиями от международных стартов

Спортсмены отметили, что с возвращением на международную арену добавится ответственности.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, считают, что возвращение на международные турниры повысит уровень ответственности спортсменов, и к этому нужно как следует готовиться. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

«Международная арена — это, конечно, здорово, классно, и уже хочется туда съездить, — сказал Устенко. — Но нельзя забывать про внутреннюю работу. А значит, как только международная арена откроется, ответственности станет чуть больше».

«Могу сказать по воспоминаниям, что атмосфера на международных турнирах очень сильно отличается. И за счет спортсменов, и за счет окружения. Сто процентов будет страшно, особенно на первых турнирах. Но удовольствия от этого будет еще больше», — добавила Миронова.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 17 апреля.