Фигуристы Миронова и Устенко поделились ожиданиями от международных стартов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, считают, что возвращение на международные турниры повысит уровень ответственности спортсменов, и к этому нужно как следует готовиться. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.
«Международная арена — это, конечно, здорово, классно, и уже хочется туда съездить, — сказал Устенко. — Но нельзя забывать про внутреннюю работу. А значит, как только международная арена откроется, ответственности станет чуть больше».
«Могу сказать по воспоминаниям, что атмосфера на международных турнирах очень сильно отличается. И за счет спортсменов, и за счет окружения. Сто процентов будет страшно, особенно на первых турнирах. Но удовольствия от этого будет еще больше», — добавила Миронова.
