Эррол Маск: возможно добиться, чтобы средний человек жил 120 лет

Предприниматель Эррол Маск обратил внимание на существенное увеличение средней продолжительности жизни людей. Сейчас в Европе женщины живут примерно до 84 лет. Добиться увеличения средней продолжительности жизни до 120 лет возможно, считает бизнесмен. Об этом Эррол Маск порассуждал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) накануне отъезда домой, в Южную Африку.
Бизнесмен подчеркнул, что долголетию способствует своевременное определение проблем со здоровьем. Расшифровка генома человека позволяет это сделать наиболее эффективно.
«Хотелось бы, чтобы все, начиная с 14 лет, проходили тест на продолжительность жизни (расширенный генетический анализ с расчетом рисков будущих заболеваний — Ред.) Еще недавно такой тест стоил 2000 долларов, теперь подешевел до 1000, а скоро, как мне сказали ученые из Калифорнии, будет стоит всего 100», — подытожил Эррол Маск.
Предприниматель ранее не исключил переезд в Москву. Он признался в симпатии к России и назвал столицу РФ красивым большим городом. Эррол Маск при этом пояснил, что пока не думал всерьез о смене места жительства.