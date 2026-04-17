Краснокнижного черного аиста привезут в «Роев ручей»

Росприроднадзор выдал разрешение на передачу краснокнижного черного аиста в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». Птицу перевезли из «Центра живой природы» Республики Хакасия под контролем инспекторов Енисейского межрегионального управления. Речь идет о молодом самце, которого доставили в Красноярск для создания пары и сохранения редкого вида в неволе. Сейчас аист находится в хорошем состоянии и под наблюдением ветеринаров. В течение месяца он будет на карантине, после чего его планируют подселить в вольер. Птица не могла выжить в дикой природе, сначала ее обнаружили на аржаане Тарыс в Тере-Хольском районе в Тыве — там аист восстанавливался, а посетители подкармливали его рыбой. Позже ветеринары и ученые перевезли птицу в Кызыл, а затем передали в абаканский зоопарк. Теперь специалисты рассчитывают, что в «Роевом ручье» удастся создать условия для сохранения и возможного размножения редкого вида.