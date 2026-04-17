Дочь слесаря из Ростова добивается суда после странной смерти отца

63-летний Олег Челак, слесарь с 30-летним стажем, умер после смены на заводе при загадочных обстоятельствах.

Как пишет donday.ru, 20 ноября 2025 года он поступил в больницу с огромной гематомой на затылке и переломом ребра. Коллега объяснил травмы падением с табуретки, но дочь погибшего Ольга Прокопенко в это не верит.

По её словам, первоначальный диагноз не включал инсульт, однако в больнице состояние отца резко ухудшилось: его тошнило, немела рука, он терял сознание. Через 34 дня в реанимации мужчина скончался от геморрагического инсульта.

Завод настаивает на бытовой травме, а в медкарте, по словам Ольги, позже изменили диагноз. Она добивается пересмотра дела, написала жалобы в Минздрав, СК и прокуратуру. Назначена повторная экспертиза в Волгограде, предварительное заседание суда — 20 апреля.