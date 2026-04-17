Пион с трещащим центром: каким будет салют на День Победы в Челябинске

Салют 9 мая в Челябинске продлится около 12 минут и будет стоить 3,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Челябинска ищет подрядчика для запуска праздничного фейерверка в честь Дня Победы. По данным портала госзакупок, за работу готовы заплатить до 3,5 млн рублей.

Фейерверк должен начаться в 22:00 9 мая. Фоном к нему обязательно включить музыкальное сопровождение (оно должно длиться 12 минут).

— Фейерверк должен быть панорамным (расстояние между крайними точками не менее 150 метров), непрерывным (время между выстрелами фейерверка — не более 3 секунд), многоуровневым (сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра), с набором разнообразных пиротехнических эффектов, — указано в техническом задании.

В списке пиротехнических эффектов указаны икс-эффект, грохот, разноцветные хвосты, кометы из разноцветных искр, серебристый пион с хвостом и трещащим центром.

После салюта подрядчик обязан будет навести порядок на площадке запуска и убрать остатки пиротехники.