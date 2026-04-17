«Восторг от запуска первого спутника двигал мною всю жизнь»: Эррол Маск рассказал, как увлекся наукой и техникой

Эррол Маск рассказал о своём увлечении наукой и техникой.

Источник: Комсомольская правда

Отец самого богатого человека в мире Илона Маска и предприниматель Эррол Маск поделился историей о своем увлечении наукой и техникой. Бизнесмен сообщил, что им всю жизнь двигал восторг от запуска первого спутника. Об этом предприниматель рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) перед отъездом домой, в Южную Африку.

Эррол Маск уточнил, что его интересуют новые технологии. Он отметил, что «был мальчиком», когда в СССР был запущен первый спутник. Это событие произвело на будущего бизнесмена большой эффект.

«Однажды у конструкторов возникла проблема с кондиционером в автомобилях Tesla, он требовал много электроэнергии. И тут Илон вспомнил, как я объяснял ему принцип работы теплового насоса. Он охлаждает большие объемы воздуха и обходится в разы дешевле. Теперь во всех Tesla работает тепловой насос», — проинформировал Эррол Маск.

Предприниматель также уделяет большое внимание обустройству и чистоте городов. Он отметил, что Россия является будущим для цивилизованного мира. Эррол Маск считает, что в Нью-Йорке действуют слишком либеральные иммиграционные правила. Это угрожает городу, добавил он.

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
