«Восторг от запуска первого спутника двигал мною всю жизнь»: Эррол Маск рассказал, как увлекся наукой и техникой

Отец самого богатого человека в мире Илона Маска и предприниматель Эррол Маск поделился историей о своем увлечении наукой и техникой. Бизнесмен сообщил, что им всю жизнь двигал восторг от запуска первого спутника. Об этом предприниматель рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) перед отъездом домой, в Южную Африку.
Эррол Маск уточнил, что его интересуют новые технологии. Он отметил, что «был мальчиком», когда в СССР был запущен первый спутник. Это событие произвело на будущего бизнесмена большой эффект.
«Однажды у конструкторов возникла проблема с кондиционером в автомобилях Tesla, он требовал много электроэнергии. И тут Илон вспомнил, как я объяснял ему принцип работы теплового насоса. Он охлаждает большие объемы воздуха и обходится в разы дешевле. Теперь во всех Tesla работает тепловой насос», — проинформировал Эррол Маск.
Предприниматель также уделяет большое внимание обустройству и чистоте городов. Он отметил, что Россия является будущим для цивилизованного мира. Эррол Маск считает, что в Нью-Йорке действуют слишком либеральные иммиграционные правила. Это угрожает городу, добавил он.