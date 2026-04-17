11 тысяч литров нелегального алкоголя нашли на даче в Красноярском крае

На даче в Емельяновском районе полицейские нашли подпольный цех с 11 тысячами литров нелегального алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По предварительным данным, бизнес организовали 60-летний мужчина и его 33-летний сын. Площадкой для изготовления и хранения контрафакта стал их дачный участок в Емельяновском районе. К схеме они привлекли 45-летнего знакомого.
При обыске полицейские нашли 21 резервуар по 500 литров, более 270 пятилитровых бутылок, а также пищевые добавки и красители. Всего из незаконного оборота изъяли около 11 тысяч литров алкоголя сомнительного качества на сумму свыше 6,7 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ.
