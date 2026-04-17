В Биробиджане мужчина лишился денег при покупке мини-трактора онлайн

В Биробиджане 56-летний мужчина стал жертвой интернет-мошенников при попытке купить мини-трактор. — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.
Как рассказали в полиции, потерпевший нашёл объявление о продаже техники на одном из сайтов и оставил заявку на консультацию. Вскоре с ним связался «продавец» и перевёл общение в мессенджер, где предложил оформить покупку.
Злоумышленник убедил мужчину внести предоплату, а затем предложил оплатить всю сумму сразу, пообещав бесплатную доставку. Доверившись, житель Биробиджана перевёл 118 893 рубля — полную стоимость мини-трактора.
После перевода средств ему сообщили, что оплата прошла, техника якобы уже готовится к отправке и скоро будет доставлена. Однако через несколько дней «продавец» перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.
Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция напоминает: при покупке товаров в интернете важно проверять продавцов, не переводить деньги заранее и не доверять слишком выгодным условиям. В подобных схемах главное оружие мошенников — спешка и доверие.