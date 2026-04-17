В Омской области ввели выходной на Радоницу — решение принял губернатор

В Омской области 21 апреля объявят выходным днем в связи с Радоницей. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, передает ТАСС.
По его словам, решение принято после обращений жителей. Власти региона рассмотрели предложения и поддержали инициативу сделать этот день нерабочим.
Губернатор отметил, что в этот период многие жители посещают кладбища и поминают родственников. Решение также поддержала Омская епархия.
Радоница — день поминовения усопших, который отмечается на девятый день после Пасхи.
В России Фомина неделя, известная как Красная горка, традиционно считается началом свадебного сезона. Об этом сообщается со ссылкой на настоятеля храма святых Жен-мироносиц в Марьино иерея Михаила Сергеева.
Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В 2026 году он приходится на 19 апреля. С этого дня в православной церкви возобновляются венчания, которые не проводятся во время Великого поста и на Светлой седмице.
Как уточнил священник, именно с этим связано устойчивое стремление заключать браки в этот день. После длительного перерыва храмы вновь начинают совершать таинство венчания, и дата остается одной из самых востребованных.
