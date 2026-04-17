В омской колонии № 4 осуждённый женился на своей возлюбленной спустя 5 лет отношений

В исправительной колонии № 4 УФСИН России по Омской области состоялась церемония заключения брака между осуждённым А. и гражданкой Р. Пара состоит в отношениях уже пять лет, но решение официально оформить союз они приняли только недавно. Молодожёны выразили желание создать полноценную семью и уверены, что брак станет для них важной опорой в жизни.