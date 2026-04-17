Врач Силин напомнил о причинах, вызывающих раннюю алопецию

Силин рассказал, что андрогенетическая алопеция значительно чаще диагностируется у мужчин. У женщин аналогичные клинические проявления, как правило, имеют менее выраженный характер и чаще ассоциированы с эндокринными нарушениями или дефицитными состояниями. Прогноз и обратимость алопеции зависят от ее этиологии: при телогеновом выпадении волос, вызванном стрессом, после устранения причин стресса возможно восстановление нормального цикла роста волос в течение нескольких месяцев. В то же время при андрогенетической алопеции патологический процесс имеет прогрессирующий характер, а устранение внешних факторов не приводит к полной регрессии, хотя может замедлять темпы прогрессирования.