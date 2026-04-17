Врач Силин напомнил о причинах, вызывающих раннюю алопецию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Причиной алопеции могут стать наследственные факторы, гормональные нарушения, нутритивные дефициты, а также сильный стресс. Об этом ТАСС напомнил ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Алексей Силин.
«Раннее развитие алопеции представляет собой полиэтиологическое состояние, в патогенезе которого ведущую роль играет генетически детерминированная андрогенетическая алопеция, характеризующаяся повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону и их последующей миниатюризацией. Наряду с наследственными факторами, в качестве модифицирующих детерминант рассматриваются гормональные нарушения, нутритивные дефициты (включая дефицит железа, витамина D и белка), а также хроническое психоэмоциональное напряжение», — сказал Силин.
Он отметил, что напряжение повышает уровень кортизола, что может способствовать преждевременному переходу волосяных фолликулов в телогеновую фазу (конечная стадия жизненного цикла волоса, период покоя).
Эксперт добавил, что влияние факторов окружающей среды, включая воздействие загрязняющих веществ, на сегодняшний день рассматривается преимущественно в рамках ассоциативных связей и требует дальнейшего исследования.
Силин рассказал, что андрогенетическая алопеция значительно чаще диагностируется у мужчин. У женщин аналогичные клинические проявления, как правило, имеют менее выраженный характер и чаще ассоциированы с эндокринными нарушениями или дефицитными состояниями. Прогноз и обратимость алопеции зависят от ее этиологии: при телогеновом выпадении волос, вызванном стрессом, после устранения причин стресса возможно восстановление нормального цикла роста волос в течение нескольких месяцев. В то же время при андрогенетической алопеции патологический процесс имеет прогрессирующий характер, а устранение внешних факторов не приводит к полной регрессии, хотя может замедлять темпы прогрессирования.
На состояние волос молодого поколения все чаще влияет рост распространенности психоэмоциональных расстройств, нарушений сна и ряда метаболических дисфункций, что связывают с хроническим стрессом и особенностями образа жизни.