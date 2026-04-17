«Желание хайпа все портит»: Собчак разобрала обращение Бони к Путину

Блогер Виктория Боня после обращения к президенту РФ Владимиру Путину заявила, что за ней «охотятся» сотрудники Ксении Собчак. Журналистка, в свою очередь, высказалась по поводу этого заявления.

— Команда Собчак уже роет под меня. Сегодня они предлагали немалые деньги человеку, чтобы он в своем интервью выставил меня в неприглядном свете, — написала телеведущая.

Позже Собчак отреагировала на обвинения. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что если бы Боня остановилась только на обращении, то все было бы нормально.

— И любовь народная, и справедливое негодование. Но мания преследования и желание еще большего хайпа теперь уже на кликбейте «Собчак» опять все портит! — написала журналистка в публикации.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели обращение телеведущей. Он добавил, что подобные вопросы не остаются без внимания со стороны властей.

Блогер, в свою очередь, поблагодарила официального представителя Кремля и общественность за внимание к озвученным вопросам. Боня уточнила, что это действительно «того стоило».

