VPN могут ограничить через хостинг — готовятся новые меры «Антифрод 2.0»

Ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0» предложены меры, ограничивающие инфраструктурную поддержку VPN-сервисов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на последнюю редакцию поправок.
Согласно документу, хостинг-провайдерам могут запретить предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, обеспечивающих доступ к заблокированной в России информации. При этом санкции за нарушение требований в текущей версии не прописаны.
В Минцифры уточнили, что поправки находятся на стадии согласования с ведомствами и участниками рынка. Финальная редакция документа пока не сформирована.
Эксперты отмечают, что нововведение может изменить статус хостинг-компаний. Им может быть поручена функция контроля за клиентами, включая проверку соблюдения законодательства и взаимодействие с Роскомнадзором.
По оценкам отрасли, провайдерам придется проверять клиентов на наличие в реестрах нарушителей и выполнение предписаний регулятора. В случае несоблюдения требований услуги могут быть ограничены или прекращены.
При этом участники рынка указывают на отсутствие отработанных механизмов выявления таких клиентов, что может осложнить внедрение новых правил. Готовность отрасли к подобным изменениям оценивается как низкая.
По данным Роскомнадзора, к середине января 2026 года ограничено около 400 VPN-сервисов.
Дополнительные расходы на соблюдение требований, как ожидается, будут переложены на клиентов. В отрасли отмечают, что стоимость услуг хостинга уже выросла более чем на 30% на фоне налоговой нагрузки, удорожания оборудования и внедрения систем контроля. Новые меры могут привести к дальнейшему росту цен.
В то же время часть участников рынка призывает не делать окончательных выводов до утверждения норм. Обсуждение критериев и механизмов регулирования продолжается.
