После ремонта теплотрассы в центре Ростова в дома вернули горячую воду

В Ростове горячую воду дали жителям домов на Варфоломеева после ремонта теплотрассы. Об этом в своих социальных сетях рассказала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Рабочие полностью завершили ремонт и заполнили систему. Коммунальный ресурс уже подается к многоэтажкам. Информацию о необходимости открыть задвижки передали в управляющие организации. Если воды в кране по-прежнему нет, жильцам рекомендуют обращаться напрямую в свою УК.
Напомним, массовые отключения центре города начались утром 15 апреля. Без удобств остались жители десятков домов. В зону ограничения попали здания на улицах Варфоломеева, Черепахина и Малюгиной, на проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также в переулках Семашко, Газетном и Соборном.
