Уникальные для России малоинвазивные операции начали выполнять в Самаре

В Самаре начали выполнять уникальные для России малоинвазивные операции. Врачи клиник СамГМУ оперируют пациентов с синдромом кубитального канала. При этом заболевании локтевой нерв сдавливается или становится нестабильным, а у пациента немеют мизинец и безымянный палец.
«Чаще всего заболевание возникает у тех, кто активно пользуется смартфоном и работает руками: например, у парикмахеров, стоматологов, программистов и людей других профессий», — прокомментировала пресс-служба вуза.
В большинстве случаев ситуацию можно исправить малоинвазивной операцией, которую проводят под местным обезболиванием и контролем УЗИ. Операция длится всего 12 минут, и в этот же день пациент возвращается домой. Если его работа не связана с тяжелым физическим трудом, вернуться к ней можно уже через две недели.