18 апреля в Иркутске пройдут бесплатные музыкальные концерты

Иркутск, НИА-Байкал — В субботу, 18 апреля, жителей и гостей Иркутска приглашают на два музыкальных концерта. Вход свободный, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: НИА Байкал

В 16:00 в детской школе искусств № 5 состоится концерт фестиваля юных пианистов «Путь к успеху». Участие в нем примут учащиеся детских музыкальных школ № 1, 3, 4, ДШИ № 5, 6, 7, 8, 9 и школы-интерната музыкантских воспитанников.

В 17:00 в культурно-досуговом центре «Марат» пройдет отчетный концерт музыкальной студии «Аккорд» под руководством Натальи Наумовой. В программе — популярные российские и зарубежные композиции, разнообразные музыкальные жанры и обработки: от поп-музыки до славянского фолк-метала. Также выступят молодежный состав народного хора «Сибиряне» и участники вокальной студии «Шанс».

6+