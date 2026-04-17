Снег с дождем придет в Нижний Новгород на выходных

Дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде на этих выходных, 18 и 19 апреля. Об этом сообщает сервис Яндекс Погода.
В субботу, 18 апреля, на протяжении всего дня за окном будет пасмурно, а температура воздуха поднимется до +12 градусов, по ощущениям — +8 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +5 градусов, а в город придет дождь, который продолжится и в воскресенье.
В воскресенье, 19 апреля, весь день будет идти дождь, а вечером к нему добавится еще и снег. Снегодождь продолжится и ночью. Из-за повышенной влажности на улице станет прохладно — +3 градуса, но по ощущениям — −2 градуса.
