Стала известна сумма гонорара Биковича за один съёмочный день

Ранее сообщалось, что гонорары певицы Кристины Орбакайте за частные выступления значительно снизились. Она получала около 4 млн рублей за концерт, но теперь сумма может уменьшаться до 1,9 млн рублей. В России спрос на её выступления упал, и корпоративных заказов практически нет. Основной доход артистка получает от мини-туров за рубежом. Она выступает в ресторанах и клубах, где оплата составляет в среднем около 778 тыс. рублей за полтора часа работы. Количество съёмок и других выступлений сократилось примерно в двадцать раз, а частные концерты проходят с интервалом в несколько месяцев.