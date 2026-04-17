Стала известна сумма гонорара Биковича за один съёмочный день

Гонорар актёра Милоша Биковича за один съёмочный день, который длится 12 часов, достигает 2 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к кинопроизводству.

Источник: Life.ru

По данным источника, ставка актёра не зависит от жанра проекта. Менеджмент артиста просит заказчиков оплачивать налоговые расходы отдельно. Это означает, что помимо гонорара требуется выплатить 13% от предполагаемого дохода. Новые проекты с участием Биковича могут начаться не раньше, чем через полгода после подачи заявки.

График Биковича расписан до конца 2026 года. Агенты актёра отдают приоритет полнометражным фильмам и масштабным сериалам. Ранее Бикович заявлял, что участвует только в проектах, имеющих для него художественную ценность.

Ранее сообщалось, что гонорары певицы Кристины Орбакайте за частные выступления значительно снизились. Она получала около 4 млн рублей за концерт, но теперь сумма может уменьшаться до 1,9 млн рублей. В России спрос на её выступления упал, и корпоративных заказов практически нет. Основной доход артистка получает от мини-туров за рубежом. Она выступает в ресторанах и клубах, где оплата составляет в среднем около 778 тыс. рублей за полтора часа работы. Количество съёмок и других выступлений сократилось примерно в двадцать раз, а частные концерты проходят с интервалом в несколько месяцев.

