Каменский: в «Колорадо» на игры НХЛ с «Детройтом» выходили как на войну

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки «Колорадо» на каждый матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройтом» в середине 1990-х годов выходили как на войну. Об этом в интервью ТАСС рассказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, выступавший за «Колорадо».
26 марта 1997 года матч регулярного чемпионата НХЛ между командами запомнился серией драк, одна из которых произошла в первом периоде после столкновения Игоря Ларионова и Петера Форсберга. В ней приняли участие и вратари обеих команд, в результате той драки матч на некоторое время был приостановлен, чтобы стереть со льда кровь. Позже в первой 20-минутке состоялась еще одна драка, в которой участвовал Владимир Константинов, а во втором периоде их было пять. «Детройт» победил тогда со счетом 6:5.
Причиной таких отношений между командами стал грязный силовой прием в игре плей-офф в 1996 году в исполнении Клода Лемье, в результате чего тяжелую травму лица после толчка на борт получил нападающий «Детройта» Крис Дрэйпер.
«Тогда этот удар Лемье выглядел очень страшным, я с лавки это видел. Клод, мне кажется, немного переборщил, это уже было чересчур — не хоккей, а война, — сказал Каменский. — Никто не отрицал, что с того момента все и началось между “Колорадо” и “Детройтом”. На каждую игру с “Детройтом” мы выходили как на войну, знали, что нам будут мстить, но было понятно за что».
По словам Каменского, он и Алексей Гусаров были готовы тоже участвовать в драках, если бы это потребовалось. «Мы же команда, которая вместе и выигрывает, и дерется, и проигрывает, другого не дано. Если ты не будешь защищать своих друзей, а только самого себя, то не будешь в команде», — отметил он.
