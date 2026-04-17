Миллионы россиян попадут под усиленный контроль ФНС: что станет причиной

Около 10 миллионов российских граждан могут попасть под усиленный контроль Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за переводов на банковские карты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
В конце марта этого года правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение контроля за денежными переводами физических лиц. Согласно документу, ФНС получит право запрашивать у Центробанка РФ данные о гражданах, у которых выявлены признаки незадекларированной предпринимательской деятельности. При этом конкретные критерии отбора пока не раскрываются.
По оценкам экспертов, нововведения могут затронуть от 7 до 10 миллионов человек. В первую очередь речь идет о гражданах, регулярно получающих доход от оказания услуг, сдачи недвижимости в аренду или торговли без оформления статуса самозанятого или индивидуального предпринимателя.
Наибольшие риски, по мнению специалистов, связаны со сферами, где активно используются переводы: индустрия красоты, ремонт и строительство, услуги на приусадебных участках, автосервисы, а также рынок аренды жилья.
Эксперт Ярослав Кабаков отметил, что внимание налоговых органов, скорее всего, будет сосредоточено на гражданах со стабильными поступлениями от 200 тысяч рублей в месяц и выше — в частности, на фрилансерах, арендодателях и частных специалистах. При этом разовые и нерегулярные переводы, по его мнению, вряд ли окажутся в зоне повышенного контроля.
В то же время эксперты предупреждают о возможных побочных эффектах. Отмечается, что ужесточение контроля может привести к росту теневых схем. В таком случае часть расчетов может перейти в наличную форму, а также распространится практика дробления доходов — распределения поступлений между родственниками или доверенными лицами. Не исключается и использование посредников или номинальных получателей.
Ранее Минфин РФ сообщил, что осенью рассмотрит вопрос о введении налога на сверхприбыль. Решение будет зависеть от потребностей бюджета на ближайшие три года. Статс-секретарь Алексей Сазанов отметил, что обсуждение пройдет в рамках бюджетного цикла, и власти изучат наличие сверхприбыли в экономике. Законопроекты внесут осенью.
В Центробанке РФ уже высказали свою позицию относительно возможного налога на сверхприбыль банковского сектора. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что такая мера не окажет положительного влияния на российскую экономику.