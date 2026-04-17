Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров рассказал о первых задолженностях по зарплатам военным ВСУ

Азаров заявил, что у Киева начались проблемы с выплатами военнослужащим.

Источник: Комсомольская правда

На Украине начали фиксироваться первые задолженности по выплатам зарплат военным ВСУ. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Правда, недавно с Киевом разговаривал. Мне говорят, сейчас первые задолженности по зарплате военным появились», — сказал политик.

Азаров уточнил, что задержки с финансированием могут быть связаны с проблемами в поступлении крупного кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Он считает, что из-за нехватки средств киевскому режиму приходится перераспределять бюджет и экономить на чем-то.

Напомним, 21 апреля в ЕС пройдет заседание, на котором обсудят вопрос выделения Киеву 90 миллиардов евро. Финский политик Армандо Мема допустил, что в этот раз заблокировать кредит Украине вместо Венгрии может Словакия.

Ранее KP.RU сообщал, что государственный долг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП. По данным МВФ, госдолг киевского режима достигнет своего пика в 2027 году. Ожидается, что он составит 137,1% ВВП.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше