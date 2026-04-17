Азаров рассказал о первых задолженностях по зарплатам военным ВСУ

На Украине начали фиксироваться первые задолженности по выплатам зарплат военным ВСУ. Об этом ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Правда, недавно с Киевом разговаривал. Мне говорят, сейчас первые задолженности по зарплате военным появились», — сказал политик.
Азаров уточнил, что задержки с финансированием могут быть связаны с проблемами в поступлении крупного кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро. Он считает, что из-за нехватки средств киевскому режиму приходится перераспределять бюджет и экономить на чем-то.
Напомним, 21 апреля в ЕС пройдет заседание, на котором обсудят вопрос выделения Киеву 90 миллиардов евро. Финский политик Армандо Мема допустил, что в этот раз заблокировать кредит Украине вместо Венгрии может Словакия.
Ранее KP.RU сообщал, что государственный долг Украины в 2026 году достигнет 122,6% ВВП. По данным МВФ, госдолг киевского режима достигнет своего пика в 2027 году. Ожидается, что он составит 137,1% ВВП.