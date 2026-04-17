Пять дней — 2,3 млн рублей: в Красноярске задержали курьера телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске оперативники уголовного розыска задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых людей.
По данным полиции, мужчина работал курьером в схеме «родственник попал в ДТП». Он забирал деньги у потерпевших и переводил их на счета аферистов, оставляя себе процент. За пять дней он успел совершить не менее четырёх подтверждённых эпизодов.
Один из случаев произошел 11 апреля: пенсионерка 1953 года рождения передала курьеру 200 тысяч рублей, поверив звонку от лжесотрудников правоохранительных органов о якобы ДТП с участием её внучки.
Подозреваемого задержали на улице Светлогорской рядом с его местом проживания. В ходе работы он признался ещё в четырёх эпизодах, по которым ранее не поступало заявлений.
Общий ущерб составил не менее 2,3 млн рублей. При этом 90-летняя жительница Ленинского района смогла избежать потерь — она заподозрила обман и не открыла дверь курьеру.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан, полиция устанавливает все эпизоды и организаторов схемы.