Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять дней — 2,3 млн рублей: в Красноярске задержали курьера телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске оперативники уголовного розыска задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых людей.

Источник: НИА Красноярск

По данным полиции, мужчина работал курьером в схеме «родственник попал в ДТП». Он забирал деньги у потерпевших и переводил их на счета аферистов, оставляя себе процент. За пять дней он успел совершить не менее четырёх подтверждённых эпизодов.

Один из случаев произошел 11 апреля: пенсионерка 1953 года рождения передала курьеру 200 тысяч рублей, поверив звонку от лжесотрудников правоохранительных органов о якобы ДТП с участием её внучки.

Подозреваемого задержали на улице Светлогорской рядом с его местом проживания. В ходе работы он признался ещё в четырёх эпизодах, по которым ранее не поступало заявлений.

Общий ущерб составил не менее 2,3 млн рублей. При этом 90-летняя жительница Ленинского района смогла избежать потерь — она заподозрила обман и не открыла дверь курьеру.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемый задержан, полиция устанавливает все эпизоды и организаторов схемы.