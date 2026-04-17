В Красноярске поймали курьера аферистов, отнявшего за пять дней у пенсионеров 2,3 млн рублей (видео)

В Красноярске полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который за пять дней забрал у пожилых людей более 2,3 миллиона рублей и перевел их мошенникам. Об этом рассказали в краевой полиции.
Пенсионерам звонили якобы сотрудники правоохранительных органов и сообщали, что их родственник попал в ДТП. Чтобы «спасти» близкого от ответственности, нужно было передать деньги прибывшему курьеру.
Первое заявление поступило в полицию 11 апреля от 72-летней женщины. Она отдала 200 тысяч рублей. Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его на улице Светлогорской недалеко от дома.
Мужчина нашел предложение о подработке в интернете. Кураторы сообщали ему адреса, он забирал наличные и переводил их на счета аферистов, оставляя себе процент. Сам задержанный признался в четырех эпизодах, о которых потерпевшие ранее не заявляли в полицию.
Одна из пенсионерок, 90-летняя жительница Ленинского района, проявила бдительность. 15 апреля она поняла, что ее обманывают, и не открыла дверь курьеру. Так женщина сохранила 400 тысяч рублей.
Против задержанного возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве. Его взяли под стражу. Полицейские продолжают выяснять все эпизоды его деятельности и искать организаторов схемы.
