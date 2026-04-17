Врач Исаев посоветовал россиянам в период обострения аллергии не употреблять алкоголь и не курить

Курение и употребление спиртного во время сезонного обострения поллиноза приводят к ухудшению состояния человека. Об этом в беседе с RT рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
«При поллинозе слизистые дыхательных путей уже находятся в состоянии воспаления и повышенной чувствительности. Табачный дым действует как дополнительный раздражитель: усиливает отёк, нарушает защитные механизмы слизистой и может провоцировать более выраженную заложенность носа, кашель, першение. У людей с предрасположенностью это повышает риск вовлечения нижних дыхательных путей, включая обострение бронхиальной астмы», — сказал эксперт.
Употребление спиртного расширяет сосуды, а это приводит к увеличению отеков и заложенности. Врач также напоминает, что совмещать прием лекарственных препаратов и алкоголь не стоит: спиртное усиливает седативный эффект лекарств — ярко проявляется сонливость, снижается концентрация внимания. Это важно учитывать тем, кто за рулем.
«В итоге речь идёт не только о локальном влиянии на симптомы. И курение, и алкоголь в этот период увеличивают общую нагрузку на организм, поддерживают воспалительные процессы и могут снижать эффективность проводимой терапии. Поэтому с практической точки зрения в период активного цветения разумно максимально ограничить или исключить оба фактора — это простой, но значимый вклад в контроль состояния и общее самочувствие пациента», — заключил врач.