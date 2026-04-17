Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО сбили 62 дрона ВСУ над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 62 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны в период с 20:00 четверга, 16 апреля, по 7:00 пятницы, 17 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Перехвачены и уничтожены 62 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Крым, — передает ТАСС.

Утром 17 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении трех дронов в небе над регионом.

В результате атаки беспилотников в Туапсе в Краснодарском крае были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов. В ликвидации последствий вражеской атаки приняли участие 285 человек и 71 единица техники.

