В Перми возможны перебои с оплатой проезда через валидаторы

Жителей Перми предупредили о временных трудностях при оплате проезда в общественном транспорте. Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайшее время могут возникнуть сбои в работе валидаторов.
Причиной станет проведение технических работ в единой системе оплаты. Из-за этого часть пассажиров может столкнуться с невозможностью оплатить поездку привычным способом.
В ведомстве уточнили, что в случае сбоев можно воспользоваться альтернативным вариантом — оплатой через приложение «Пермский транспорт». Там также отметили, что проблемы носят временный характер, и извинились перед пассажирами за возможные неудобства.