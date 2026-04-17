Минчане пожаловались на пчелу в «Оливье» и личинку в плове из кулинарии

Жители Минска пожаловались на пчелу в «Оливье» и личинку в плове из кулинарии. Вот что сказали в санстанции, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, минчане в соцсетях опубликовали видео с некачественной едой из кулинарии. В одном случае покупательнице из магазина «Евроопт» на улице Сухаревской в салате «Оливье» попалось насекомое, похоже на пчелу. После видео магазин проверила санстанция. Сообщили, что 15 апреля визуально в магазине насекомых не обнаружили.
— У торгового объекта заключен договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ. Периодичность обработки соблюдается, — прокомментировали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района.
При этом в магазине не стали отрицать факт нахождения пчелы в салате. Поэтому за нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения был начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица магазина.
А в магазине «Санта» на улице Ландера покупательница нашла в плове ползающую личинку и тоже рассказала об этом в соцсети*. Проверка специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Октябрьского района позволила установить, что плов с филе цыпленка и овощами с датой изготовления от 13 апреля в магазин доставили со склада готовой продукции заготовочного объекта. Плов и другая готовая продукция сопровождались всеми документами о качестве и безопасности. Магазин соблюдал срок годности и условия хранения такой продукции.
Еще специалисты отметили, что в торговом объекте ежемесячно проводят дезинсекционные и дератизационные мероприятия, поэтому насекомых и грызунов не обнаружили. А вот сам склад готовой продукции решили включить в перечень объектов, в отношении которых планируются надзорные мероприятия.
Еще одна жалоба была на таракана, ползающего у витрины с суши в гипермаркете ТЦ Green City на улице Притыцкого. Магазин также проверила санстанция и не выявила насекомых визуально. Там было решено провести профилактические мероприятия и осуществить внеочередную одномоментную обработку всего торгового центра.
