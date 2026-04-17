«Бессмертный полк» на футбольных стадионах страны: память о Победе объединит спортсменов и болельщиков

На поле перед началом матчей выйдут игроки, тренеры и бригады арбитров — каждый из них будет держать портрет своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Если у участника матча нет родственника‑фронтовика, он выйдет с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. Это позволит почтить память местных героев и подчеркнуть связь спорта с историей конкретных городов и областей.